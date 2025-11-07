Bestuurder van pick-up truck draait te kort af uit parkeerplaats: “Waarom?!” (video)

Toch maar even terug naar de rijschool?

Uit een parkeerplaats rijden: les één in de rijschool. Je wagen heeft immers een achterkant, en die kan behoorlijk lang zijn als je vierwieler een Ford F-150 is. Wat je dus vooral niet moet doen, is meteen afslaan uit je parkeerplaats, en al zeker niet als er een wagen naast je geparkeerd staat. Dat zorgt immers voor behoorlijk wat schade.

Nummerplaat vooraan

Logisch ook dat er heel wat reacties komen op het filmpje. “Waarom zou je gewoon meteen uit de parkeerplaats draaien in plaats van eerst achteruit te rijden?”, “Misschien is die wagen gewoon te veel voor die persoon”, “Ik heb exact hetzelfde gedaan!” en “En precies daarom zouden nummerplaten vóóraan verplicht moeten zijn in alle 50 staten, zonder uitzondering. Automatisch een boete als je er geen hebt”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube