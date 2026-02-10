Tanja Dexters openhartig over seksleven: “Het was kicken om opeens zomaar met iedereen het bed te mogen delen”

Tanja Dexters praat in een interview open en eerlijk over haar seksleven. Zo liet ze zich destijds volledig gaan na haar breuk met Miguel Dheedene. “De slet in mij kwam naar boven, niet normaal!”, klinkt het.

Tanja Dexters doet haar verhaal in de ‘7 Hoofdzonden’-rubriek van Humo. De 49-jarige gewezen Miss België brak in 2016 met haar toenmalige partner Miguel Dheedene. Inmiddels is ze al enkele jaren samen met Michaël Peeters.

Rondvogelen

Na haar breuk met Miguel Dheedene genoot ze met volle teugen van het vrijgezellenleven. “Weet je, na de breuk met Miguel heb ik twee jaar rondgevogeld en gefeest – de ergste, maar ook de plezierigste jaren van mijn leven. Een midlife waar ik niet voor gekozen had, maar die ik wel omarmd heb. Ik ben altijd een trouwe partner geweest, maar het was wel kicken om opeens zomaar met iedereen het bed te mogen delen. De slet in mij kwam naar boven, niet normaal! En niet alleen hier in België. Ik heb vaak gedacht: ze vinden mij enkel nog hot omdat ik Tanja Dexters ben. Maar was ik ergens op citytrip in het buitenland en zag ik een aantrekkelijke man in een discotheek, dan stootte ik mijn maat aan: ‘Dienen gonnik doen vannacht.’ En ik wás ’m die nacht aan het doen, hè. Terwijl niemand me daar kende”, vertelt ze.

Vluggertje op het toilet

Toen ze een relatie begon met Michaël Peeters veranderde haar seksleven, al komt ze zeker niets te kort. Zo had ze met hem zelfs seks op openbare plaatsen. “Als we op restaurant waren, snel even op het toilet een vluggertje, ik vond dat kinky. Zelfs thuis deden we dat weleens, dat Michael terugkwam van café en zei: ‘Kom, rap een vluggertje op het toilet.’ Dat hééft toch iets, vind ik. De mile high club, daar zijn we ook lid van. Al is het maar bij één wip gebleven, een extreem korte dan nog. We waren er amper aan begonnen of ik zei al: ‘Schat, ik vind dit toch een beetje ongemakkelijk. Kom, we gaan terug zitten.’ So we didn’t finish the job”, besluit ze.

Tanja Dexters met haar huidige partner Michaël Peeters:

Foto: Instagram