Huwelijksaanzoek aan waterval gaat volledig mis. Of toch niet? (video)

Wat je écht niet wil meemaken, is dat je huwelijksaanzoek in het water valt. In de video hieronder leek dat in eerste instantie zo…

Op de beelden zien we hoe een man aan een waterval door de knieën gaat voor zijn vriendin. Hij haalt een ringdoosje boven, maar het glipt uit zijn handen en valt in het water. De vrouw is ontroostbaar en kijkt machteloos naar het onstuimige water. Maar dan blijkt dat de man een grapje uithaalde en dat hij de échte ring in zijn zak had zitten. Het aanzoek kan dus doorgaan en hij kreeg een resolute ‘ja’ te horen van zijn vriendin.

Bezorgdheid

Het filmpje werd al een half miljoen keer bekeken en lokte heel wat reacties uit. “Stel je voor dat hij de echt ring per ongeluk in het water liet vallen”, “Dat lijkt me een gevaarlijke plek voor pranks of huwelijksaanzoeken”, en “Dit moet zo beangstigend geweest zijn voor de vrouw. Stel je voor dat je vriend een dure ring kocht en je hem nooit meer zou zien. Goede reactie wel”, is slechts een greep uit de comments.

