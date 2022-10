Koppel krijgt kritiek omdat zij ’te knap is voor hem’: “Maar ik vind hem een sexy nerd!” (video)

Will en Katiana zijn al geruime tijd een koppel. Maar nu ze hun leven op sociale media delen, krijgen ze behoorlijk wat kritiek…

De twee leerden elkaar zo’n viertal jaar geleden kennen via een datingapp. Het klikte meteen. Tegenwoordig maken ze samen grappige filmpjes op TikTok. Met succes, want het duo heeft samen zo’n 8.2 miljoen volgers. Toch krijgen ze behoorlijk wat commentaar over hun relatie. Zo vinden velen haar ’te knap voor hem’.

“Maar ik vind hem een sexy nerd!”

In een interview op YouTube-kanaal ’truly’ praat het vrolijke duo over de kritiek die ze krijgen. “Ik vind hem een sexy nerd”, aldus Katiana. “Als een man me mentaal kan stimuleren, dan vind ik dát juist heel aantrekkelijk”, gaat ze verder. Soms gaan de reacties op hun filmpjes wel héél ver. “Knipoog als je in gevaar bent”, richten kijkers zich soms tot de dame. “Heeft hij je ontvoerd?”, vragen andere zich nog af. Behoorlijk bizar allemaal, want we zien vooral een meer dan verliefd koppel! “Mijn boodschap aan wie commentaar heeft? F*ck de haters”, besluit Katiana nog. En gelijk heeft ze! Kijk maar…