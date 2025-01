Dame wil vanop bootje het water in. Maar dat gaat FOUT! (fails)

Dan wil je eens uitpakken met een mooie duik…

Bij een rondvaart met een bootje hoort, als het weer het toelaat, ook een frisse duik. Daar dacht onderstaande dame ook zo over. Meer nog, ze wil dat haar ‘stunt’ gefilmd wordt. Zo gezegd, zo gedaan. Maar helaas voor haar loopt het verder niet helemaal zoals verwacht. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…