Influencer poseert in bikini op skipiste, maar snowboarder geeft haar een ijskoude ‘sneeuwdouche’! (video)

Een dame vond het een goed idee om even te poseren op de skipiste.

Onderstaand tafereel gaat momenteel aardig viraal op TikTok en Instagram. We zien een vrouw in bikini poseren op de skipiste. Qua locatie heeft ze specifiek gekozen om haar fotoshoot te houden op een rail.

Dat was duidelijk niet naar de zin van een snowboarder, die vermoedelijk de rail dacht te gebruiken waarvoor die bedoeld is. Om de vrouw in kwestie een ‘lesje te leren’, besluit hij haar een frisse ‘sneeuwdouche’ te geven. Dit tot groot jolijt van de kijkers van de video.

“Ze hoort niet thuis op de berg!”

Aan reacties op de opvallende beelden geen gebrek. “Ze hoort niet thuis op de berg”, klinkt het. “De snowboarder verricht het werk van God”, gaat het verder. “Bedankt om dit te doen”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En voor wie TikTok niet werkt, voegen we nog een Instagram-embed toe.