Automobilist negeert rood licht bij spoorweg. Gevolg? RAVAGE! (video)

Hallucinante beelden uit Polen.

Dat je bij een spoorweg maar beter goed oplet, is geweten. Dat is ook in Polen niet anders. Toch ging het daar voor onderstaande automobilist behoorlijk mis.

Aanvankelijk zien we op camerabeelden hoe een wagen aan matige snelheid nadert. Nadien verandert het camerastandpunt zodat de naburige spoorweg in beeld komt. Alles lijkt prima te verlopen.

Ravage!

Maar niets is minder waar wanneer de automobilist het rode licht bij de spoorweg doodleuk negeert. Een naderende trein grijpt de wagen. Gelukkig kwam de bestuurder er zonder levensbedreigende verwondingen vanaf. Ook treinreizigers hielden er, op een vertraging na, niets aan over. Dat had wel eens anders kunnen zijn, als je de beelden bekijkt…