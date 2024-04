Dame wil poseren op natte rots. Dat was een SLECHT plan! (fails)

Het is nog eens hoog tijd voor een video die thuishoort in de categorie ‘dingen die je beter niet doet’…

De pracht van de natuur gebruiken om mooie beelden te maken, klinkt als een goed plan. En dat is het doorgaans ook. Toch is extra goed opletten in zo’n geval aan de orde. Dat zal onderstaande dame nu ook wel beseffen. Zo wil ze namelijk nabij een waterval poseren op een rots. Geen onaardig idee, zou je denken. Maar de vrouw in kwestie vergeet blijkbaar even dat natte rotsen best glad kunnen zijn. Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: