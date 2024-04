Dames doen acrobatisch hoogstandje op strand, maar dat gaat pijnlijk mis: “Dit had veel erger kunnen aflopen!” (video)

Op beelden is te zien hoe twee Franse vrouwen een trucje proberen uit te voeren op het strand, maar het gaat fout…

Het tafereel speelde zich onlangs af in Martinique, een eiland in de Caraïbische Zee. Twee vriendinnen waagden zich op het strand aan een acrobatisch trucje. Zo zien we hoe de ene dame een aanloop neemt en op de andere vrouw springt, met de bedoeling dat ze omhooggehouden wordt. Ze komt echter met een serieuze klap meteen op de grond neer. Het lijkt er gelukkig op dat de vallende dame er heelhuids van afgekomen is.

Waarschuwing

Het filmpje werd massaal bekeken en lokt heel wat reacties uit. Mensen waarschuwen hen vooral om op te passen met dergelijke taferelen. “Wees toch voorzichtig! Straks beland je nog in een rolstoel voor wat views…”, “Je bent gek! Ik hoop dat alles goed met je gaat”, “Dit had veel erger kunnen aflopen! Gelukkig raakte ze niet gewond, maar stop toch met zulke dingen”, en “Zo kan je dus verlamd raken”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram