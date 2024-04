Geeuwende hond verbaast kijkers: “Langste tong die ik ooit gezien heb!” (video)

Dat een hond een langere tong heeft dan de gemiddelde mens, oké, maar dit is wel héél bijzonder…

Een geeuwende hond; op zich niets speciaals mee. Maar ergens vermoeden we dat de tong van deze viervoeter je achterover zal doen vallen van verbazing. Zijn baasje, dat in Pennsylvania woont, blijft het in ieder geval straf vinden en maakte er een filmpje van.

Verbazing

En jawel, ook in de reacties is het ongeloof groot. “Dit kan niet echt zijn, toch?!”, “Dat is de langste tong die ik ooit gezien heb!”, “Haha, net zoals Gene Simmons”, en “Wow, onvoorstelbaar!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: YouTube