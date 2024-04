Influencer wil perfect filmpje maken, maar had beter niet achterstevoren gewandeld… (video)

Een influencer beleefde onlangs een oepsmomentje toen ze te veel met de camera bezig was en te weinig met wat er rond haar gebeurde…

Op geestige beelden is te zien hoe een influencer door een winkelstraatje in Bangkok wandelt waar een trein passeert. Op een bepaald moment loopt ze even achterstevoren zodat ze in de camera kan kijken. Wanneer ze zich omdraait, komt ze op pijnlijke wijze te weten dat een winkeluitbater de zonwering weer naar beneden gedaan heeft. “Blunderen als influencer…”, knipoogt ze op TikTok.

Hilariteit en verontwaardiging

Het filmpje werd al meer dan acht miljoen keer bekeken. “Sorry, maar ik moest hardop lachen”, “De muziek past gewoon perfect bij de video”, “Maar waarom zei de winkeluitbater niets?!”, en “Is Thailand echt zo? Lijkt me super gevaarlijk”, wordt er gereageerd.

Foto: TikTok