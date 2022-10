Koppel maakt indruk met ‘Halloween’-decoratie: “Dit moet de zotste ‘Halloween’-versiering ooit zijn!” (video)

Het is nog een tikkeltje te vroeg voor Halloween, maar een zekere Dave en Aubrey Appel zijn wel al creatief aan de slag gegaan met hun voorbereidingen. Zij weten sowieso alle blikken van de buurtbewoners in hun richting te sturen met decoarie dat zo uit Stranger Things kon komen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de twee geweldig grote fans zijn van de immens populaire Netflix-serie over een groepje tieners die te maken krijgen met een parallel universum gevuld met demonen en ander gespuis. In het laatste seizoen wordt één van de personages de lucht in getild en het is die scène die Dave en Aubry heeft geïnspireerd tot de waanzinnige Halloween-versiering die je in het filmpje kan ontdekken.

Maar liefst 1500 uren heeft het koppel in de creatie en vormgeving gestoken van de hele display. “Het heeft iets magisch, zo vlak voor ons huis”, zo laten ze weten in een interview met ABC News. “De volwassenen kunnen het niet verklaren en de kinderen zijn er dol op!” En blijkbaar heeft het stelletje nog meer Stranger Things-verrassingen in petto tijdens Halloween. Dus hun TikTok-kanaal in het oog houden is de boodschap!

Foto: TikTok