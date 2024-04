Dame poseert op sensuele wijze op rand van fontein. Maar plots doet boze man DIT! (video)

Hij had zélf misschien beter wat afkoeling gezocht.

Zomerse temperaturen zorgen voor zomerse taferelen. Dat heeft uiteraard geen uitleg nodig. Op onderstaande video zien we hoe een dame, schijnbaar voor het maken van enkele leuke foto’s, het beste van zichzelf geeft.

De vrouw poseert op de rand van een fontein. De aanwezige fotografe van dienst stuurt bij waar nodig. Alles lijkt aanvankelijk prima te verlopen, tot plots en uit het niets een man in beeld komt…

Kletsnat…

Zonder aarzelen stapt de man op de poserende dame af. En tevens zonder aarzelen duwt hij haar het water in! Met blikken vol verbazing verwerken de twee vrouwen nog even wat er juist gebeurd is. En dat kunnen we zeer goed begrijpen, als we de beelden even bekijken… Zeer bizar!