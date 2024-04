Dame waagt zich aan virtual reality. Maar dan? BAM! (fails)

De wondere wereld van de virtuele realiteit kan voor sommigen toch nog wat verwarrend zijn.

En da’s begrijpelijk! Wie al eens zo’n VR-bril heeft opgezet, weet dat je al snel kan vergeten waar je in werkelijkheid bent. Ook onderstaande dame heeft hier duidelijk last van. Ze gaat namelijk zo hard op in haar VR-wereldje, dat ze blijkbaar niet beseft dat er rond haar ook nog zoiets bestaat als een muur. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: