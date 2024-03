Kat waagt zich aan sprong op bergje sneeuw, maar beseft meteen dat dat geen goed idee was… (video)

Al doende leert men, en zo heeft deze schattige viervoeter weer een wijze levensles geleerd.

In Cascade, een plaats in de Amerikaanse staat Colorado, ligt er momenteel een stevig pakje sneeuw. Eindeloos speelplezier dus voor de huisdieren, al kwam deze lieve kater van een koude kermis thuis. Ash, zo heet het beestje, keek nieuwsgierig naar een bergje sneeuw voor zijn neus en wachtte schoorvoetend af. Toen hij toch besliste om actie te ondernemen, merkte hij al gauw dat 1) sneeuw niet stevig is, en 2) sneeuw ijskoud is. Binnen enkele seconden stond hij dan ook terug binnen.

Hilariteit

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken en zorgt bij de kijkers voor een lach op het gezicht. “Sowieso een 10 voor de moeite”, “Het teruglopen was indrukwekkender dan de sprong”, en “Haha: ‘Oh kijk, een donzige wolk, aaaah KOUD KOUD!’”, wordt er gereageerd.

Foto: YouTube