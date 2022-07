Dame huppelt in bikini op het strand. Maar dan? HILARISCH! (video)

Zon, zee, strand… Veel meer moet een mens niet hebben om gelukkig te zijn.

Dat zal ene Elena Bobkova kunnen bevestigen. Op haar Instagram-pagina, waar ze zo’n 18.200 volgers weet te entertainen door regelmatig nieuw beeldmateriaal te delen, zien we het ene zomerse tafereel na het andere. Maar bij onderstaand camera-momentje ging het toch even aardig mis. En dat leverde een viraal filmpje op!

Tegen de vlakte

We zien Elena in bikini huppelen op het strand. Maar een niet onaardige golf werkt de vrouw in geen tijd tegen de vlakte. Da’s nog niet alles, want niet veel later gaat het opnieuw mis! Gelukkig zonder veel ergs. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!

