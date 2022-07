Dronken man op trouwfeest steekt per ongeluk de boel in brand. Maar dan? HELD! (video)

Haaaaaa, trouwfeesten…

Altijd leuk, gezellig én er is steevast een behoorlijk percentage aan dronken mensen. Dan kan het echter soms fout gaan. Dat bewijst ook onderstaande video. We zien een man, die schijnbaar aardig onder invloed is, het beste van zichzelf geven. In zijn hand? Een vuurstokje…

Inferno

Het duurt niet lang of de ‘gezellige nonkel’ steekt een stuk van het decor in brand. Er ontstaat behoorlijk wat paniek, maar onze ‘brandstichter van dienst’ blijft er behoorlijk kalmpjes bij. Met gevaar voor eigen ledematen gooit hij het brandend stuk versiering op de grond, dooft hij het vuur en danst hij haast meteen weer vlot verder. Een aanwezige dame lijkt niet zo tevreden te zijn met zijn ‘show’. “Ik heb het geregeld”, reageert de man droogjes op de klachten. Kijk maar!

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa — Thomas (@ThomasMightSnap) July 2, 2022

Foto: still Twitter – Bron: New York Post