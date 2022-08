Dame hangt al dansend uit raam van rijdende wagen… Dat was een DOM plan! (video)

’t Is nog eens tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Je gordel dragen tijdens een autorit, is natuurlijk altijd een goed idee. En dan drukken we ons nog zacht uit. Uit een raam van een rijdende auto hangen en terwijl een beetje ‘dansen’? Da’s ongetwijfeld geen al te best plan. Voor wie daar nog aan twijfelt, schept onderstaande dame enige duidelijkheid.

Vol op de rem!

De passagier van een achterliggende wagen filmt namelijk hoe de hoofdrolspeelster in kwestie het beste van zichzelf geeft terwijl ze uit het autoraam hangt. Maar dan gebeurt het… Ze valt en komt op de openbare weg terecht. De bestuurder van de wagen waar onze cameraman zich in bevindt, moet vol op de rem duwen. En dat was duidelijk nodig… Kijk maar!

Foto: still – Bron: VKMag