Beelden van wel erg pijnlijk huwelijksaanzoek gaan viraal: “Arme man!” (video)

Een video van een wel erg bijzonder huwelijksaanzoek gaat momenteel viraal.

Wanneer is het nu hét ideale moment om iemand ten huwelijk te vragen? Wel, onderstaande man dacht de belangrijke vraag te stellen na zijn deelname aan de Ironman. Net nadat hij dus 3,8 kilometer gezwommen, 180,2 kilometer gefietst en 42,195 kilometer gelopen had. Achteraf gezien was dat misschien toch niet zijn allerbeste plan ooit…

“Arme man!”

Net wanneer hij op één knie gaat zitten om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, krijgt hij last van een wel héél stevige kramp. “Arme man”, klinkt het. “Op twee knieën is beter dan op één, toch?”, grapt iemand anders. “Ik moest echt lachen. ’t Is niet mooi van mij, maar ik kan het niet laten”, besluit een laatste kijker nog. Maar wie het laatst lacht, lacht het best. Want zijn vriendin zei zodra ze de kans kreeg volmondig ‘ja’! Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag