“Je gebruikt je ijsblokjesvorm je hele leven al verkeerd. ZO werkt het wél optimaal!” (video)

Ongetwijfeld zit er momenteel in je vriezer een ijsblokjesvorm klaar om met deze tropische temperaturen je cocktails straks te voorzien van heerlijk ijs. Maar wist je dat je heel waarschijnlijk niet optimaal gebruik maakt van het ding? Althans, dat is toch wat TikTokker Archie Wilde ons doet geloven.

Want blijkbaar is zo’n ijsblokjesvorm stap één. Om een vlotte ‘ijsblokjesflow’ te hebben – en dus ook geen plots tekort te hebben aan ijs – moet je blijkbaar de ijsblokjes die klaar zijn in een zakje stoppen in de vriezer om zo weer een nieuwe lading te produceren. Op die manier kan je wel wat volk ontvangen die allemaal een lekker gekoelde cocktail willen.

”35 jaar”

Baanbrekend klinkt het niet. Integendeel, de eenvoudigheid en logica zelve. En toch… Een pak mensen reageren verbaasd en blij. “Ik loop al 35 jaar rond op deze planeet en ik heb hier nog nooit aan gedacht. Ik ben zelfs zo iemand die zakjes met ijsblokjes koopt”, zo schrijft een persoon. Een ander hield het kort maar krachtig: “OMG, dit is geniaal!” Nog iemand voegde eraan toe: “Het ziet er zo vanzelfsprekend uit nu iemand het luidop heeft gezegd en gedeeld. Ik ben een beetje beschaamd eigenlijk”, gaf die toe. Foto: TikTok