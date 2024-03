Dame balanceert op omgevallen boom in meer. Niet veel later? KLETSNAT! (fails)

Genieten van de prachtige natuur is niet altijd zonder gevaar…

Dat zal onderstaande dame, die alleen op pad was, nu ook wel beseffen. Zo zien we in het eerste filmpje hoe ze bij een adembenemend meer balanceert op een omgevallen boom. Dat lijkt prima te verlopen tot ze één voet plaatst op een nat stukje hout. Een fractie van een seconde later ligt ze namelijk zelf in het water… Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd helemaal goed, hier bij Zita. Kijk maar: