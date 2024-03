OH NEE! Papa verpest per ongeluk gender reveal van zijn tweede kindje (video)

Een gender reveal loopt helemaal mis wanneer een papa iets te enthousiast is…

Bij een gender reveal gaat het er natuurlijk om dat het geslacht van het kindje gezamenlijk onthuld wordt. Dat was ook bij een gezin in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, de bedoeling, maar de uitvoering was minder geslaagd.

Ongeduldige papa

Het koppel stond te popelen om het geslacht van hun tweede kindje te onthullen. Mama hield een ballon vast, papa een spuitbus met poederspray. In afwachting tot hét moment was aangebroken, ging de man een beetje nonchalant om met de spuitbus tot er per ongeluk al een beetje poeder te zien was. Blauw poeder. Weg verrassing, dus. En dat zijn vrouw daar niet mee kon lachen, was te zien op haar gezicht, dat boekdelen sprak…

