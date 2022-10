Bridezilla razend op bruidsmeisje omdat ze ’te klein’ is: “Knip me dan uit de foto’s!” (video)

Zo, voor alles een eerste keer zeker?

Want we hebben al vaker gehoord dat een bruid al eens kwaad kan worden om iets. En soms is dat zelfs niet zo onbegrijpelijk. Zeker als er écht iets misgaat op een trouwfeest. Maar de reden waarom deze ‘bridezilla’ boos was geworden op één van haar bruidsmeisjes, hebben we nog nooit gehoord!

Te klein!

Ene Casey Costa doet haar verhaal op TikTok. En voor die uiteenzetting geeft ze haar vriendin, de bruid, even de bijnaam ‘Cruella de Vil’. “Toen ‘Cruella de Vil’ ging trouwen, wilde ze alleen blondines in haar bruidsgezelschap… Het beste deel is dat toen ze haar definitieve trouwfoto’s ontving, ze me woedend een bericht stuurde. Ze was zo boos op mij omdat ik haar trouwfoto’s verpest zou hebben omdat ik ’te klein’ ben. Ze zei dat ze de foto’s door mijn schuld zelfs niet kon gebruiken of posten op sociale media… Ik zei dat ze me dan maar uit de foto’s moest knippen. Ik stond toch aan de kant…”, aldus Casey. Euhm… Oké dan? Kijk maar:

Foto: TikTok – Bron: Daily Star