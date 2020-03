Paniek in Thailand. Want volgens ‘De Ideale Wereld’ treft het coronavirus nu ook de deelnemers van ‘Debation Island’.

“Corona houdt alles en iedereen in de ban. Niet alleen bij ons wordt er druk over gedebatteerd, ook in Thailand is het gespreksonderwerp nummer één”, staat er als beschrijving bij onderstaande video te lezen.

En dat lijkt zeker te kloppen! Deelnemers van ‘ Temptation Debation Island’ zitten met de handen in de haren wanneer presentator Rick slecht nieuws te melden heeft. Zo zou een deelnemer besmet geraakt zijn met het virus! Hoe dat verder afloopt, moet je zelf maar even bekijken!

Als het filmpje niet (goed) werkt, zet je beste even je adblocker af!

Foto: still