De communicatie tussen fietsgebruikers en autobestuurders gebeurt niet altijd even gemakkelijk. Daarom ontwikkelde Ford een nieuw lichtgevend jasje. Dat moet ervoor zorgen dat je als fietser veiliger de weg op kunt.

Ford wil fietsers veiliger laten rijden met een nieuw jasje. Jaarlijks gebeuren 2.000 dodelijke ongevallen met fietsgebruikers in Europa, een cijfer dat fors naar beneden moet, vindt de autofabrikant. Met de ‘Emoji Jacket’ wil Ford de communicatie tussen fietsers en autobestuurders vergemakkelijken.

Betere communicatie

Via een kleine afstandsbediening op het stuur kan de fietser signalen doorgeven aan de bestuurder achter zich. Zo kan hij een pijltje naar links en rechts doen knipperen wanneer hij bijvoorbeeld een straat inslaat. Ook kan hij een uitroepteken op zijn rug doen verschijnen om te melden dat er iets gevaarlijks op de weg staat. Om iemand te bedanken kan hij een lachende emoji tonen. Om zijn ontevredenheid te tonen over de bestuurder achter zich kan hij een boos mannetje instellen.

“Emoji’s zijn een fundamenteel onderdeel geworden van hoe wij taal gebruiken. Of het nu gaat over gezichtsuitdrukkingen, humor of sarcasme”, vertelt Dr. Neil Cohn aan de technologie website The Verge. Mensen op de baan nemen boodschappen aan de hand van symbolen veel makkelijker op, waardoor automobilisten sneller reageren. Op dit moment zitten de jackets nog in een prototype-fase en worden ze vooral voor de ‘Share The Road’-campagne gebruikt. Op termijn hopen ze de hesjes op de markt te brengen.

