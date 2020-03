Zeer straffe beelden uit New Jersey, Verenigde Staten.

Daar ging het op de I-287 behoorlijk fout. Een politieagent is nog even bezig met een controle van een voertuig, wanneer hij in de verte plots een vrachtwagen ziet (en hoort) crashen.

In geen tijd verwittigt hij de brandweer en de ziekenwagen en rept hij zich naar de vrachtwagen, die in tussentijd vuur had gevat. Bij aankomst is ook een andere agent aanwezig, die toevallig op weg naar huis was.

Samen weten ze de trucker nét op tijd uit de brandende vrachtwagen te sleuren. Enkele seconden nadat de man in veiligheid was gebracht, horen we nog een kleine ontploffing en zien we hoe de vlammen zich een weg banen naar de vrachtwagencabine. De trucker kwam er met enkele lichte verwondingen vanaf.

Foto: still