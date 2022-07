Dame paradeert op catwalk, maar dan? WOOPS! (fails)

Het beste van jezelf geven, kan je uiteraard zeker doen op een podium of catwalk.

Da’s ook wat onderstaande dame initieel van plan was. ’t Trapje omhoog nemen lukt nog prima. Maar niet veel later, op het moment dat ze haar bocht moet nemen, gaat het toch aardig fout! Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

En natuurlijk zou het niet zo netjes zijn van ons om maar één pechvogel aan bod te laten komen. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed! Kijk maar…





Foto: Instagram