Buikdanseressen krijgen ‘Golden Buzzer’ van ‘AGT’-jury na straffe performance: “Beste dansact die ik al heb gezien!” (video)

Af en toe passeert er in ‘America’s Got Talent’ een performance de revue die kan rekenen op een zogenaamde ‘Golden Buzzer’ en dat was gisteren niet anders. Dit keer kon de Libanese dansgroep ‘Mayyas rekenen op een rechtstreeks ticket richting de live shows.

Alle juryleden waren het er unaniem over eens dat de dansact fantastisch was, maar het was vooral actrice Sofia Vergara die compleet overdonderd werd en ook het verhaal achter de groep apprecieerde. Als vrouwen uit het Midden-Oosten die op een creatieve manier de wereld trachten te veroveren, twijfelde ze niet lang om gebruik te maken van de ‘Golden Buzzer’, die de kandidaat meteen doorstuurt naar de live shows.

Belg

Het is ondertussen al het zeventiende (!) seizoen van de immens populaire talentenshow. De winnaar gaat naar huis met maar liefst 1 miljoen dollar. Simon Cowell, die zowel als Executive Producer als jurylid optreedt, is een vaste waarde en wordt bijgestaan door fashionicoon Heidi Klum, comedian Howie Mandel en actrice Sofia Vergara. Het viertal was trouwens ook bijzonder enthousiast over de deep fake-act van Limburger Chris Umé, die ‘Cowell’ live liet zingen. Dat filmpje is ondertussen meer dan 12 miljoen keer bekeken.

Foto: YouTube