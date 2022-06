Kerel gebruikt zijn tenen om de meest waanzinnige portretten te tekenen (video’s)

Kunst met de kleine ‘t’ van ‘tenen’, zo kunnen we het werk van artiest René Vignola nog het best omschrijven. De kunstenaar doet monden openvallen van verbazing door de manier waarop hij portretten tekent: hij gebruikt immers niet zijn handen en vingers, maar wél zijn voeten en tenen!

Zo maakte de kerel al prachtige schetsen van wereldsterren als Billie Eilish, Shakira en Ariana Grande. Maar ook rapper Kanye West en acteur en ‘Fresh Prince’ Will Smith werden al door de tenen van Vignola vereeuwigd. Zijn werkmethode deelt de 21-jarige man uit Puebla City in Mexico lustig via zijn TikTok-kanaal.

Viraal

“Ik ben altijd sterk geïnteresseerd geweest in alles wat te maken heeft met kunst en ontdekte mijn skill toen ik naar iets op zoek was waardoor ik buiten de lijntjes van het normale kon kleuren. Ik besloot dus mezelf uit te dagen. Initieel begon ik met het tekenen van cartoons, maar gaandeweg probeerde ik portretten van beroemdheden en die deelde ik op TikTok. Het duurde niet lang vooraleer ik een pak steun kreeg van het publiek”, aldus Vignola. Zijn portret van Kanye West werd ondertussen al meer dan 4,8 miljoen keer bekeken.

Foto: TikTok