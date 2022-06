Achtervolging eindigt met meer dan SPECTACULAIRE crash: “Lijkt wel een actiefilm!” (video)

Straf beeldmateriaal uit New York, Verenigde Staten.

Daar ging het vorige week behoorlijk fout tijdens een achtervolging. Eerst lijkt er op onderstaande beelden maar weinig aan de hand. Maar plots komt er een wagen aan hoge snelheid in beeld. In de wagen? Ene Javar Marshall en Nasir Schifano, op de vlucht voor de politie.

“Lijkt wel een scène uit een actiefilm!”

De beelden, die gedeeld werden op Reddit en Twitter, gingen in geen tijd viraal. Dat moet ook niet verbazen, want wat we te zien krijgen is werkelijk spectaculair te noemen. Zo crasht de wagen een eerste keer, gaat ie meermaals over de kop en komt het voertuig uiteindelijk tot stilstand nabij een boom. Maar dan komt ook de politie in beeld! “Het lijkt wel een scène uit een actiefilm”, klinkt het tussen de vele reacties. De twee inzittenden weten als bij wonder nog zelf uit het voertuig te geraken én zetten het initieel nog op een lopen. Echter werden ze relatief snel gevat en aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. Kijk maar, maar zet het volume niet té hoog!

Foto still VKMag – Bron: New York Post