Dame wil leuk kookfilmpje maken. Maar haar hongerige hond heeft andere plannen! (video)

Wie denkt dat leuke content maken eenvoudig is, moet onderstaand filmpje maar even bekijken.

We zien hoe een Argentijnse dame het beste van zichzelf geeft tijdens het maken van een kookvideo op TikTok. Alles is goed voorbereid en lijkt prima te verlopen, tot ze even haar rug keert. Want haast meteen komt haar trouwe viervoeter namelijk in beeld…

Slokop!

“Ik was op een zondag aan het koken in mijn keuken en maakte er een live video op TikTok van. Mijn hond at echter al mijn eten op”, staat er als uitleg bij de beelden. En dat lijkt prima te kloppen. In geen tijd weet het huisdier zowat alles op te vreten wat er maar binnen z’n bereik ligt. Kijk maar:

Foto: still ViralHog