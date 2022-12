BIZAR! Vrouw voert ‘reiniging van baarmoeder’ uit om haar ex ‘uit haar lichaam te verbannen’ (video)

Vreemde taferelen vanuit de huiskamer van een yogaleerkracht. Lakisha Corbett is viraal gegaan met een filmpje waarin ze haar ‘baarmoeder reinigt’. Reden? Ze wil haar ex ‘verbannen’ uit haar lichaam. En dat lijkt andere vrouwen te inspireren om hetzelfde te doen.

Lakisha Corbett deelde op TikTok een video waarin ze haar eigen ‘baarmoederreiniging’ uitvoert. Ze zit op de vloer tegen de muur, met haar benen wijd open terwijl ze al mediterend aan de spirituele reiniging begint. Het filmpje is ondertussen goed voor bijna 400.000 likes en lijkt een groot deel van de vrouwelijke kijkers te inspireren om hetzelfde te doen. “Je blokkeerde hem na je break-up. Ik ben trots op je. Nu is het moment om hem van je baarmoeder te verwijderen”, zo vertelt ze bij de video.

Vrouwen

De meeste kijkers zijn verbaasd over het vreemde ritueel, maar ook velen zijn nieuwsgierig of dit daadwerkelijk kan werken. Eén persoon laat weten: “Op dit moment wil ik het proberen, niets anders werkt.” Een andere kijker schrijft: “Dit is grappig en toch wil ik het ook doen.” Anderen zijn dan net wat kritischer: “Dit is gewoon puur gekkerij. Of satire. Laat het satire zijn.”

Foto: TikTok