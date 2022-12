TikTokker onder vuur nadat hij aangeeft dat je vrouwen moet ‘aanmoedigen’ tijdens het klaarkomen (video)

Jason Himsworth heeft zich het hele internet over zich heen gehaald door enkele TikTok-video’s waarin hij aangeeft dat je vrouwen moet ‘aanmoedigen’ tijdens het klaarkomen. “Wanneer ze er bijna is, moet je haar er door praten, geloof me”, zo stelt hij.

Dat advies kwam niet in dovemansoren terecht. Vooral vrouwen lieten hun ongenoegen blijken in de comments onder de bewuste video. Eén TikTok-gebruikster reageerde: “ABSOLUUT NIET! Praat niet tegen me wanneer ik me aan het concentreren ben. Doe gewoon verder met wat je bezig bent.” Een andere persoon: “Praat niet, ik herhaal ‘NIET’, tegen haar in de aanloop van een orgasme! Je hoeft het klaarkomen echt niet te mansplainen tegen vrouwen.”

Verdedigen

De man laat het niet aan zijn hart komen en verdedigt zich vurig. “Mag ik jullie even allemaal aanspreken, alstublief? Er zijn vrouw die gewoon gerustgesteld willen worden. Vrouwen die blij zijn om af te tellen. Vrouwen die van geluiden houden en instructies. En er zijn vrouwen die genieten van stilte om zich te concentreren. Dat is ok. Maar ervan uitgaan dat jouw manier de enige manier is, is meteen ook de reden waarom hier zoveel negativiteit is”, aldus de kerel.

Foto: TikTok