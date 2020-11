Als we de gemiddelde ‘pikante website’ mogen geloven, zijn loodgieters en pizzakoeriers aardig in trek.

Da’s ook waar onderstaand filmpje op hilarische wijze op inspeelt. Zo zien we een loodgieter aan het werk bij een dame thuis. Laatstgenoemde heeft duidelijk ‘zin in meer’.

“Wil je mijn ‘leidingen’ eens kuisen”, vraagt ze op wulpse wijze. “Wil je dat ik jouw leidingen kuis?”, vraagt de loodgieter droogjes. “Kan ik misschien op een ‘andere manier’ betalen?”, vraagt de dame een tijdje later. “Ah, je bedoelt via cheque? Ja, dat kan”, aldus onze kurkdroge vriend.

Viraal

En zo gaat het nog wel even door. Het filmpje is intussen in geen tijd viraal gegaan. Waarom? Dat moet je zelf maar even checken!

Foto: still