Beelden van bloedstollende politieachtervolging in Nederland gaan viraal: “Hoedje af voor de agent!” (video)

Op het Nederlandse YouTube-kanaal van ‘Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties’ werd recent een wel erg bloedstollende achtervolging gedeeld.

Aanvankelijk geeft de politie op de A16 een volgteken aan de bestuurder van een wagen. Bij de eerstvolgende afrit weet de automobilist echter weg te komen. De nummerplaat wordt doorgegeven en het blijkt om een gehuurde auto te gaan. Later die dag merken enkele collega’s de wagen opnieuw op. De achtervolging wordt ingezet maar de wegpiraat heeft al snel in de gaten dat de politie hem weer op de hielen zit. Wat volgt is een hallucinante achtervolging. Eerst op de snelweg, nadien in de bebouwde kom.

Na enige tijd wordt er beslist om de achtervolging, uit veiligheidsoverwegingen, te staken. “Na onderzoek hebben de collega’s de naam van de bestuurder (verdachte) kunnen vinden”, lezen we als tekst op het filmpje. Met de nodige toestemmingen op zak vallen agenten binnen op de locatie waar de persoon zich zou bevinden. De man wordt gearresteerd.

Lof voor koelbloedige agenten

Wat opvalt is dat gedurende het hele filmpje een agent op kalme manier de posities weet door te geven. Dit allemaal terwijl er vaak aan zeer hoge snelheden gereden wordt. Ook de rijvaardigheid van de politieagent achter het stuur zorgt voor bewondering. “De kalmte van de agenten in deze achtervolging getuigt van helder en duidelijk denkwerk in samenwerking met de meldkamer, RESPECT”, is maar één van de vele lovende reacties op YouTube. “Hoedje af voor de agent”, gaat het nog verder. Hoog tijd om zelf eens te kijken, denken we dan!

Foto: still YouTube ‘Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties’