Dame op cruiseschip vergeet haar balkondeur te sluiten. Resultaat? HILARISCH! (video)

Haaaaaaa, een heerlijke cruise… Lekker genietend op het water een stukje van de wereld zien.

Zon, helemaal in de watten gelegd worden, een eigen balkon… Wat moet een mens nog meer hebben? Dat dacht ook onderstaande dame ongetwijfeld toen ze haar cruisetripje boekte. Hét moment om even al je zorgen te vergeten. Of toch niet helemaal? Mads, de dame in kwestie, was namelijk vergeten om de deur van haar balkon weer dicht te doen na haar vertrek uit de kamer…

Stevig windje

Op zich geen probleem, zou je denken. Tenzij er tijdens jouw afwezigheid plots een meer dan stevige wind de kop opsteekt. Mads probeert opnieuw haar kamer te betreden, maar dat lijkt moeilijker dan verwacht. Het resultaat? Een meer dan hilarisch tafereel én meteen ook een waarschuwing voor wie zelf ooit op een cruiseschip belandt. Kijk maar!

Foto: still ViralHog