WOOPS: Dames gechoqueerd nadat barman DIT doet! (fails)

Dan maak je er eens een gezellig avondje uit van…

Leuke kledij, goed gezelschap en een toffe bar: meer is er niet nodig om er een fijn moment van te maken. Doe er nog een lekker drankje bij en je zit helemaal goed! Dat was ook het geval bij onderstaande dames.

We zien het duo aan de toog zitten. Maar de twee dames hebben wat moeite met het openen van een fles. De kurk blijkt aanvankelijk iets te goed vast te zitten. Niets wat een behulpzame barman niet kan oplossen. Da’s ook exact wat hij doet, maar ongetwijfeld niét op de manier die je zou denken. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog de strafste fails van januari toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!