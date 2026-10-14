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Baasje vraagt honden wie de chips heeft opgegeten. De schuldige verraadt zichzelf meteen… (video)

Den B.
Door Den B.
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Betrapt!

Een lege chipszak en twee mogelijke schuldigen? Een Amerikaanse vrouw wilde weten welke van haar twee honden de chips had opgegeten en riep hen daarom allebei bij zich. Wanneer ze de lege zak laat zien, wordt meteen duidelijk wie zich niet kon inhouden.

Altijd honger

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit op sociale media. “Och, hij was overduidelijk schuldig. Arme schat!”, “Dat ligt aan het ras. Wij hadden er ook eentje en die had áltijd honger!” en “Overduidelijk schuldig!”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube

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