Hup, weg eten!

Een man en een vrouw willen ter gelegenheid van Thanksgiving een kalkoen frituren in de tuin. Met behulp van een lange houten stok laten ze de kalkoen in een pot met hete olie zakken, maar dat loopt helemaal verkeerd af.

Wraak

Het filmpje lokt heel wat reacties uit op sociale media. “De wraak van de kalkoen”, “Telkens wanneer ik een filmpje zie van mensen die een kalkoen frituren, weet ik al precies hoe het zal aflopen…” en “Waarom liet je hem vallen?!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram