Die dekselse sneeuw!

Op geestige beelden is te zien hoe enkele mensen vanuit hun auto een koe aanspreken. Het arme beest schrikt zo hard dat het op een lopen zet, maar daarbij even vergeet dat het wegdek ondergesneeuwd is. Resultaat? Een stevige smak tegen de grond. Gelukkig krabbelt de koe snel weer overeind.

Niet opvallen

Het filmpje werd massaal bekeken op sociale media. “Niet lachen, mijn vriend schaamt zich dood!”, “Hij dacht dat hij niet zou opvallen in het donker!” en “Je hebt hem laten schrikken!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram