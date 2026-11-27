Kerstcadeautjes inpakken was nog nooit zo eenvoudig!

Voor wie binnenkort weer een berg kerstcadeautjes moet inpakken, heeft mama Morgan een handige tip. Het enige wat je nodig hebt, is een strijkplank, twee kleerhangers en een houten stok. Ze bevestigt de kleerhangers ondersteboven aan de strijkplank, schuift de stok door een rol inpakpapier en hangt die tussen de twee kleerhangers. Zo kan ze het inpakpapier makkelijk afrollen en haar cadeautjes op de strijkplank inpakken. Gedaan met dat geklungel op de grond!

Enthousiaste volgers

Het filmpje werd al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken op sociale media en heel wat mensen zijn enthousiast over de truc. “Eindelijk zal mijn strijkplank nog eens van pas komen. Geniaal!”, “Geweldig, nu moet ik een nieuwe strijkplank gaan kopen!” en “Je kunt je strijkplank zelfs wat lager zetten als je liever zit”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok