Kim Engelbosch krijgt heel wat complimenten op een leuke vakantiefoto. “Gelukkige verjaardag aan de mooiste!”, klinkt het.

Kim Engelbosch blies donderdag 45 kaarsjes uit. Dat deed ze in stijl, want op Instagram zien we hoe ze geniet van een boottochtje, vermoedelijk voor de kust van Dubai. Het sympathieke model, dat ook actief is als influencer, poseert in een luchtige, witte zomeroutfit met fijne schouderbandjes, waaronder haar bikini subtiel tevoorschijn komt. “Hallo 45! Meer glitter, minder gezeik. Laat de goede tijden maar komen!”, schrijft ze bij het kiekje.

Stralen

Haar volgers overladen haar met felicitaties en steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Gelukkige verjaardag, Kim, en welkom bij de 45-jarigen!”, “Eerder 25!”, “Gelukkige verjaardag aan de mooiste!”, “Wat een vrouw blijf je toch…” en “Straal de hele dag door, vandaag nog een beetje meer! Proficiat!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram