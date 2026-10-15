SCHATTIG! Man zingt duet met… babygeitje (video)

Wat ons betreft beter dan Cleymans & Van Geel.

Een man uit Zuid-Afrika heeft een wel heel bijzondere zangpartner gevonden. In een schattig filmpje zien we hoe hij een babygeitje in zijn armen houdt en een liedje begint te zingen. En wat blijkt? Het diertje doet vrolijk mee!

Gemekker

Telkens wanneer de man zingt, laat het geitje van zich horen met een enthousiast gemekker. Zo ontstaat er een hilarisch duet tussen de twee. Of het duo binnenkort op tournee gaat, is voorlopig niet bekend…

Foto: YouTube