Baasje vraagt hond om te gaan wandelen. Haar reactie?: “Onvoorstelbaar schattig!” (video)

Sommige honden kunnen zo overenthousiast zijn dat het grappig wordt. De viervoeter in onderstaande video is daar het beste bewijs van.

Op de beelden is te zien hoe een baasje haar hond vraagt om te gaan wandelen. De hond luistert aandachtig en draait haar hoofd van links naar rechts. Wanneer ze de woorden “let’s go” hoort, is het hek van de dam.

Schattig

Het filmpje zorgde al snel voor heel wat kijkers en reacties. “Ze is zo geïnteresseerd in wat je zegt”, reageert iemand. “Zo lief”, klinkt het ook. “Onvoorstelbaar schattig!”, antwoordt nog iemand. “Heeft ze nu geen last van haar nek?”, vraagt een laatste kijker zich af.

Foto: YouTube