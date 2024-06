WOOPS: Dame raakt maar niet in haar wagen. Maar na lang proberen beseft ze eindelijk haar fout… (fails)

Soms loopt niet alles zoals je verwacht…

Je wagen ergens parkeren doen we allemaal weleens. Bij grotere parkings is het dan nog de zaak om te onthouden waar je je bolide juist gezet hebt. Dat lukt doorgaans, maar bij onderstaande dame gaat het toch duidelijk even mis.

Zo zien we hoe onze pechvogel van dienst meermaals aan de klink van een zwarte Mercedes trekt. Zonder resultaat. Meermaals probeert ze ‘haar’ wagen te openen. Maar laat dat nu nét het probleem zijn. Na verloop van tijd komt er een tweede dame in beeld die zonder enige moeite de wagen weet open te krijgen. Dat moet niet verbazen, want het is namelijk háár auto. De haast identieke wagen van het hoofdpersonage? Die stond blijkbaar toch nét ergens anders. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita.