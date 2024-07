Deze dame toont een wel héél aparte manier om in het water te glijden (fails)

Soms gaan de dingen niet helemaal zoals je verwacht…

En we durven stellen dat dat ook bij onderstaande dame het geval was. We zien hoe het hoofdpersonage van dienst klaarstaat om met een opblaasband vlotjes het water in te glijden. Maar al vanaf het eerste moment gaat het fout. Zo raakt ze vrijwel meteen een naburige trap waardoor ze rugwaarts naar het water schuift. Daarbovenop raakt ze haar vaart kwijt en belandt ze uiteindelijk op wel zeer ‘bijzondere’ manier in het water. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd helemaal goed, hier bij Zita! Veel kijk- én lachplezier! Klik trouwens even op de eerste afbeelding om het bewuste filmpje te starten.