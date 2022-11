Advocate neemt geen blad voor de mond: “Trouwen houdt geen steek in onze moderne maatschappij” (video)

Een voormalig advocate heeft een hevige discussie doen losbarsten na haar TikTok-video rond trouwen. Volgens haar is het huwelijk een verzonnen iets en houdt het geen steek voor koppels om te trouwen in onze moderne maatschappij.

Content creator Cece Xie studeerde af aan Harvard in 2016 toen ze aan haar carrière als advocate begon. Dezer dagen maakt ze vooral het mooie weer op TikTok. In een controversiële video claimt ze dat haar kennis en expertise over familierecht haar heeft doen besluiten dat het huwelijk an sich compleet verzonnen is en op niks gebaseerd is. De videoclip, die ondertussen al meer dan een half miljoen keer bekeken is, probeert ze vanuit juridische insteek het begrip ‘huwelijk’ te benaderen.

“Schoonheid”

”Ja, er is een lange traditie aan huwelijken doorheen de geschiedenis. Meestal voor economische, politieke of religieuze doeleinden. Maar als we die zaken even naast ons neerleggen, waarom zouden we dan trouwen in deze moderne maatschappij? Vooral als je geen specifieke religieuze affiniteit hebt. Politici moedigen vaak het huwelijk aan. Voor hen is het een manier om sociale netwerken uit te bouwen en de verantwoordelijkheid bij families te leggen en niet bij de overheid. Als huwen echt verzonnen is, dan zit daar natuurlijk ook schoonheid in,” zo besluit ze.

Foto: TikTok