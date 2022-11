Mensensmokkelaars beschieten agenten tijdens wilde achtervolging op autosnelweg (video)

Twee smokkelaars zijn gearresteerd in Hongarije na een wilde politieachtervolging. Ze openden daarbij het vuur op de agenten. Maar liefst 21 migranten werden teruggevonden in de bestelwagen in Boedapest. Een dashboardcamera legde het hele gebeuren vast.

In Boedapest zijn twee mannen gearresteerd na een politieachtervolging. Volgens het persbericht van de lokale autoriteiten gaat het om twee mensensmokkelaars. Ze schoten verschillende keren op de agenten in kwestie tijdens een achtervolging aan hoge snelheid op de M5-autosnelweg. Eén agent loste een waarschuwingsschot, waarop de twee smokkelaars terugvuurden. De twee kerels probeerden het nog op een lopen te zetten, maar konden uiteindelijk ingerekend worden.

Syriërs

Volgens de politie zaten er maar liefst 21 Syriërs in de bestelwagen, de twee mensensmokkelaars zouden de Irakese nationaliteit bezitten. Ze worden officieel aangeklaagd voor mensensmokkel en geweld tegen politie. Migranten rekenen vaak op mensensmokkelaars om hen over de grens te krijgen. Ze komen via Servië en proberen zo de Europese Unie-landen te bereiken.

Foto: YouTube