Tweede seizoen van ‘Wednesday’ wordt duisterder dan ooit: check de trailer! (video)

Goed nieuws voor fans van ‘Wednesday’! Netflix heeft eindelijk de trailer van seizoen 2 gedropt, en die ziet er heerlijk creepy uit. De nieuwe afleveringen komen in twee delen: deel één op 6 augustus 2025, deel twee op 3 september 2025. Zet de popcorn maar al klaar!

Wednesday Addams (ja, nog steeds Jenna Ortega) keert terug naar de Nevermore Academy. Deze keer duikt ze nóg dieper in haar visioenen en raakt ze verwikkeld in een griezelige reeks moorden… met porseleinen poppen in de hoofdrol. Klinkt gezellig, toch?

Bekende gezichten en verrassende nieuwkomers

Naast de vertrouwde cast (Catherine Zeta-Jones als Morticia, Luis Guzmán als Gomez, Emma Myers als Enid, …) krijgen we ook een paar verrassingen. Denk: Steve Buscemi als nieuwe schooldirecteur, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment, Joanna Lumley en – jawel – Lady Gaga in een mysterieuze rol.

Tim Burton is terug

De meester van het duistere sprookje, Tim Burton, regisseert opnieuw een aantal afleveringen. Zijn kenmerkende stijl en macabere humor tillen alles nog een niveau hoger. En Jenna Ortega? Die is nu ook producer. Power move.

Internet in de ban

De trailer zorgde meteen voor veel buzz online. Fans zijn door het dolle heen, maar merken ook op dat bepaalde personages ontbreken (zoals Xavier). Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over wat Lady Gaga precies gaat doen… Kortom: seizoen 2 van ‘Wednesday’ belooft spannender, donkerder en nóg verslavender te worden. Benieuwd wat ‘Wednesday’ nu weer allemaal uitspookt? Dan weet je waar je op 6 augustus en 3 september moet zijn: op Netflix, natuurlijk.

