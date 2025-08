‘KPop Demon Hunters’ scoort op Netflix: het begin van een nieuwe megasaga?

Sinds zijn release op 20 juni op Netflix, heeft KPop Demon Hunters — een animatiefilm geproduceerd door Sony Pictures — alle verwachtingen overtroffen. De verrassingshit maakt niet alleen indruk met zijn kijkcijfers, maar zet ook de toon voor een mogelijke franchise. Tijd om even de balans op te maken.

Twee sequels in de pijplijn?

Volgens het Amerikaanse filmmedium The Wrap bekijkt Netflix momenteel meerdere pistes om van KPop Demon Hunters een succesreeks à la Frozen te maken. Niet één, maar twee vervolgen zouden al in ontwikkeling zijn, wat van het project een trilogie zou maken.

En daar blijft het niet bij: er wordt ook gesproken over een live-actionversie (zoals Disney eerder deed met The Lion King of DreamWorks met How to Train Your Dragon). Daarnaast zouden een musical, een animatieserie of een kortfilm om de films met elkaar te verbinden ook op tafel liggen. Niets is officieel, maar het is duidelijk: KPop Demon Hunters is meer dan een eendagsvlieg.

Indrukwekkende cijfers

Op het moment van schrijven staat de film al zes weken onafgebroken in de Top 10 van best bekeken films op Netflix. Op 29 juli maakte Netflix bekend dat KPop Demon Hunters de meest bekeken originele animatiefilm op het platform is geworden — amper een maand na de release.

It's their moment!



KPop Demon Hunters is Netflix's most-watched original animated film of ALL TIME. pic.twitter.com/zHpijRAzT6 — Netflix (@netflix) July 29, 2025

Met inmiddels meer dan 130 miljoen views lijkt het slechts een kwestie van tijd voor de film een plek verovert in de prestigieuze top 10 van populairste films aller tijden op Netflix. De merchandising loopt als een trein, en ook de originele soundtrack scoort hoog op streamingdiensten.

KPop Demon Hunters is een ware popculturele sensatie… en die staat nog maar aan het begin van haar demonenjacht.

Via Streamnews.be